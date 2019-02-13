Эксперт оценил выход Украины из соглашения об экономической комиссии

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил решение правительства Украины выйти из соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

По словам эксперта, это политический курс, особенно востребованный перед выборами на Украине.

«Но давайте обратимся к цифрам. По данным Национального банка Украины, в январе — октябре 2018 года Россия по-прежнему, несмотря на взаимные санкции, оставалась крупнейшим торговым партнёром Киева», — пояснил Голубь.

Как отметил эксперт, украинская торговля с ЕС показывает рост, но при этом увеличивается отрицательное торговое сальдо — Евросоюз агрессивно усваивает украинский рынок, но ограниченно допускает к себе товары с Украины.

Ранее в Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения об экономической комиссии.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Минэкономразвития Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.