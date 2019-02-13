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Эксперт оценил выход Украины из соглашения об экономической комиссии
13 февраля 2019, 22:24 • 70 • Украина
Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил решение правительства Украины выйти из соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.
Reuters
По словам эксперта, это политический курс, особенно востребованный перед выборами на Украине.
«Но давайте обратимся к цифрам. По данным Национального банка Украины, в январе — октябре 2018 года Россия по-прежнему, несмотря на взаимные санкции, оставалась крупнейшим торговым партнёром Киева», — пояснил Голубь.
Как отметил эксперт, украинская торговля с ЕС показывает рост, но при этом увеличивается отрицательное торговое сальдо — Евросоюз агрессивно усваивает украинский рынок, но ограниченно допускает к себе товары с Украины.
Ранее в Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения об экономической комиссии.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Минэкономразвития Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.
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