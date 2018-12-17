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Эксперт оценил возможности Украины по интеграции в рынок ЕС

17 декабря 2018, 12:39  •  69 • Украина
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы МИД Украины Тараса Качки, по словам которого Европейский союз не видит возможностей для интеграции Украины в свой рынок.
 
Reuters
 

«Полноправно интегрировать Украину в ЕС никто не собирался изначально. Об этом неоднократно заявляли на всех уровнях в Европе… В какой форме им только эту информацию ни подавали, они слушать не хотят, меняя Конституцию под какие-то бредовые пожелания о том, что Украина имеет своей целью вступление в ЕС и НАТО. Здесь нужно окончательно потерять достоинство, чтобы декларировать такие вещи и включать их в Конституцию», — сказал он.

Дудчак также пояснил, что у Украины не получается интегрироваться в Европейский союз хотя бы потому, что «ЕС это не надо».

«Украинское государство не может принимать участие в международном разделении труда с Европой, которая за время после переворота и подписания соглашения о зоне свободной торговли и об ассоциации помогает убивать отрасли-конкуренты. Авиастроение, судостроение, машиностроение — в общем все технологичные отрасли — уничтожаются, в том числе благодаря Европе, а также процессам, которые идут на Украине: приватизация с рейдерскими захватами, с отсутствием рынка сбыта в первую очередь. Потеряв рынки России, Украина ничего не получила взамен», — подчеркнул эксперт.

Ранее на Украине признали сложность интеграции во внутренний рынок ЕС.

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