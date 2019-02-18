Эксперт оценил возможность снижения нормы потребления газа на Украине

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана снизить норму потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров.

«Происходит постоянное ужесточение условий на газовом рынке Украины для потребителей и улучшение условий для поставщика и для государства. Импортный газ дешевле, чем газ на внутреннем рынке», — пояснил Юшков.

По мнению эксперта, это «очень хороший бизнес» для газовых компаний на украинском рынке.

«Если раньше говорили, что правительство Украины нивелирует всё субсидиями населению, то теперь мы видим, что и субсидии постепенно отключают. Мало того что газ дорогой, так ещё и убирают социальную норму — возможность хоть какой-то объём газа купить дёшево», — подчеркнул аналитик.

Он считает, что подобные меры больше всего ударят по населению.

«Это приведёт и к социальной напряжённости, и к попыткам найти альтернативные источники отопления. Когда дорожает сетевой газ, народ покупает газ в баллонах и затаскивает их в квартиры, что очень небезопасно», — резюмировал Юшков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за понижение нормы потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров в случае отмены судом решения кабмина о снижении такой нормы до 3,29 кубометра.