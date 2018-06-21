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Эксперт оценил возможное приобретение Украиной американских комплексов ПВО Patriot

21 июня 2018, 11:39  •  59 • Украина
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны Украины о возможности приобретения американских систем ПВО Patriot на средства, поступающие на борьбу с контрабандой.
 
Reuters
 

«У Украины нет денег на покупку даже одного комплекса. Бороться с контрабандой бессмысленно, все разговоры о борьбе с ней, так же как и о борьбе с коррупцией, — лицемерие и фарисейство. Американцы вряд ли продадут им комплексы Patriot, для этого надо, чтобы Украина была способна ими управлять», — отметил Литовкин.

Эксперт добавил, что системы Patriot предназначены для защиты воздушного пространства Украины, но при этом нет страны, которая пытается его нарушить.

По словам Литовкина, украинский министр обороны делает такие заявления, чтобы продемонстрировать лояльность США.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак допустил возможность приобретения американских систем ПВО Patriot на средства, поступающие на борьбу с контрабандой.

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