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Эксперт оценил возбуждение дела о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре

09 февраля 2019, 14:24  •  81 • Украина
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в разговоре с RT возбуждение на Украине уголовного дела по факту недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
 
© Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Я думаю, что главной мишенью является митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, который самоотверженно отстаивает права Украинской православной церкви. Для того чтобы как-то пошатнуть его позиции, и устраиваются все проверки и уголовные дела. Безусловно, это делается в политических целях. С одной стороны, это личная месть митрополиту, который не раз критиковал украинские власти за вмешательство в дела религиозных организаций и за попытки захвата Киево-Печерской лавры», — сказал он.

По мнению эксперта, власти понимают, что в прошлом лавру удавалось защищать и все провокации, которые устраивали националисты и представители Киевского патриархата, не достигли своей цели.

«Поэтому сейчас ищутся любые пути, чтобы как-то изменить ситуацию и найти повод для того, чтобы, во-первых, убрать такую мощную фигуру и сильную личность, как митрополит Павел. Во-вторых, это ещё и стремление освободить всю Киево-Печерскую лавру или хотя бы её часть для представителя новой поместной церкви Украины. То есть это поиск предлога, чтобы завладеть частью лавры, убрать оттуда представителя УПЦ и потихоньку передать её ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием, устроить двоевластие и конфликт», — заключил Лункин.

Ранее служба безопасности Украины сообщила о возбуждении уголовного дела по факту недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.

Отмечается, что сотрудники СБУ в ходе проверки установили недостачу десяти предметов, представляющих культурную ценность.

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