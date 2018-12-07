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Эксперт оценил влияние военного положения на Украине на газовые контракты

07 декабря 2018, 18:39  •  137 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние военного положения на Украине на газовые контракты.
 
РИА Новости
 

«Украина ввела военное положение в крайне лёгком варианте, который уже назвали «лайт-версией». Оно введено лишь в отдельных областях, срок — всего месяц. В таком виде военное положение в принципе не может влиять на внешнеторговые контракты, ранее заключённые Киевом, так что формально покупать у России газ украинским властям ничего не мешает», — сказал Митрахович.

Вместе с тем он отметил, что есть риски, которые могут стать серьёзными барьерами.

Как считает эксперт, в сложившейся ситуации президент Украины Пётр Порошенко не пойдёт на окончательный разрыв торговых контрактов с Россией, в том числе газовых.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил позицию Кремля, согласно которой речи о прекращении транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» не идёт.

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