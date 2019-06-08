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Эксперт оценил видеообращение Зеленского к Верховной раде
08 июня 2019, 12:54 • 60 • Украина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского о «пробивании дна» Верховной радой.
©president.gov.ua
«В своей инаугурационной речи он (Владимир Зеленский. — RT) объявил войну украинским депутатам... Пока Украина находится в стадии предвыборной борьбы, такие заявления и интернет-перформансы господина Зеленского могут принести ему некоторые электоральные очки. Если Зеленский собирается вести себя так на протяжении всей президентской каденции, это закончится для него трагически», — заявил эксперт.
По его словам, конфронтация Зеленского с парламентом в каком-то отношении взаимовыгодна для обеих сторон.
«И старую украинскую политическую элиту, и команду президента устраивает противостояние между президентом и парламентом. Впереди выборы, и им надо что-то говорить, кого-то критиковать, в некотором смысле, критикуя друг друга, они подыгрывают друг другу», — отметил Мезюхо.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём профиле в Facebook опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Верховную раду Украины за «пробивание дна».
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