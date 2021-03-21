Эксперт оценил вероятность третьей мировой войны

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России и США придется взаимодействовать при любых обстоятельствах

Москва и Вашингтон не хотят ухудшения отношений. К такому выводу пришел политтехнолог Константин Калачев, комментируя прибытие посла РФ Анатолия Антонова в российскую столицу.

Эксперт уверен, что обострение отношений между Россией и США – не в интересах руководства обеих стран, потому что неясно, к каким последствиям это может привести.

"Иначе что дальше? Третья мировая война?"

– объяснил политтехнолог в беседе с РИА ФАН.

Приезд Антонова следует рассматривать как некое выражение неудовлетворенности и несогласия, поэтому вряд ли послу будут объяснять, как разрушить Штаты изнутри.

Такого же мне них придерживается дипломат Виктор Мизин. Эксперт предположил, что пребывание Антонова в Москве может затянуться, но при этом серьезных поводов для беспокойства нет.

США и РФ продолжают оставаться ведущими мировыми государствами, поэтому руководству двух стран придется поддерживать двусторонние отношения в любом случае. Более того, Москва уже смогла себе ввернуть тот статус, который был у нее во времена Советского Союза, поэтому Третьей мировой войны не будет.

Напомним, что Антонов 21 марта прибыл в Москву. Аэропорт посол покинул молча, отказавшись общаться с журналистами.

Напомним, что политика вызвали в Россию после резкого высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. Кстати, эксперты рассказали, как определить степень раздражения Москвы словами президента по длительности срока визита посла.