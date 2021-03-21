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Эксперт оценил вероятность третьей мировой войны

21 марта 2021, 18:50  •  98 • Политика
Фото: pixabay.com
России и США придется взаимодействовать при любых обстоятельствах
Москва и Вашингтон не хотят ухудшения отношений. К такому выводу пришел политтехнолог Константин Калачев, комментируя прибытие посла РФ Анатолия Антонова в российскую столицу.
Эксперт уверен, что обострение отношений между Россией и США – не в интересах руководства обеих стран, потому что неясно, к каким последствиям это может привести.
"Иначе что дальше? Третья мировая война?"
– объяснил политтехнолог в беседе с РИА ФАН.
Приезд Антонова следует рассматривать как некое выражение неудовлетворенности и несогласия, поэтому вряд ли послу будут объяснять, как разрушить Штаты изнутри.
Такого же мне них придерживается дипломат Виктор Мизин. Эксперт предположил, что пребывание Антонова в Москве может затянуться, но при этом серьезных поводов для беспокойства нет.
США и РФ продолжают оставаться ведущими мировыми государствами, поэтому руководству двух стран придется поддерживать двусторонние отношения в любом случае. Более того, Москва уже смогла себе ввернуть тот статус, который был у нее во времена Советского Союза, поэтому Третьей мировой войны не будет.
Напомним, что Антонов 21 марта прибыл в Москву. Аэропорт посол покинул молча, отказавшись общаться с журналистами.
Напомним, что политика вызвали в Россию после резкого высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. Кстати, эксперты рассказали, как определить степень раздражения Москвы словами президента по длительности срока визита посла.

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