Эксперт оценил вероятность проведения встречи Путина и Зеленского

С учетом различных нюансов говорить о проведении встречи резидентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не приходится. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Мне кажется, реальности гораздо меньше, чем обсуждения вокруг этой встречи. Есть очень существенные моменты, которые нам однозначно говорят о фактической невозможности этой встречи. Мы же знаем позицию РФ, президента России Владимира Путина по Крыму. А вот теперь давайте на секунду представим, что Зеленский приезжает, и они не обсуждают вопрос Крыма. Это возможно? Конечно же, нет. А вопрос Крыма РФ не будет обсуждать никогда», — отметил он.

По словам эксперта, тема с минскими соглашениями не претерпела никаких изменений. Он указал на то, что там есть позиции, которые никто, кроме Украины, не может выполнить, однако она их не выполняет. Также Денисов подчеркнул, что нет подвижек и в реализации договоренностей Парижского саммита в декабре 2019 года.

«Исходя из этого, говорить о том, что будет какая-то встреча, просто не приходится. Конечно, [встреча] нужна, но нужна только в том случае, если у двух сторон есть политическая воля для улучшения взаимоотношений», — подметил конфликтолог.

По мнению Денисова, в настоящий момент ту политику, которую проводит Киев, нельзя назвать не то чтобы лояльной в отношении России, а хотя бы той, которая учитывает интересы РФ и русских людей на Украине.

«Как следствие, очень сомнительно, что можно ожидать какую-то подобную позитивную динамику даже при возможной встрече», — заключил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Киевом минских договоренностей затрудняет подготовку к встрече президентов России и Украины. Кроме того, по его словам, украинские власти пытаются представить РФ участником конфликта. Ранее, 2 июля, Песков заявил, что подготовка встречи глав двух государств не ведется.

24 июня президент Украины заявил, что его администрация и администрация российского лидера обсуждают возможные сроки и место будущей встречи.

В апреле Зеленский предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте.

По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения РФ и Украины.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, выполнению минских договоренностей и достижению деэскалации.