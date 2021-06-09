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Эксперт оценил вероятность космических санкций от США
09 июня 2021, 17:35 • 46 • Политика
Политический эксперт Сергей Марков оценил вероятность введения космических санкций от США. По его словам, это будет равносильно автоголу в футболе.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос журналистов о том, готов ли Вашингтон вводить санкции против космической отрасли России. Она призналась, что не имеет информации на этот счёт.
Директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков в свою очередь не исключает такого поворота событий.
В то же время Марков считает, что введение космических санкций станет "автоголом" для Америки. Пострадают в первую очередь американские компании и организации, которые занимаются космическими запусками, а также бизнес, который поставляет товары для русской космической отрасли.
Отметим, что NASA до сих пор арендует места в русских "Союзах", чтобы отправлять астронавтов на МКС. Впрочем, ситуация изменится после того как Space X окончательно доработает свой космический корабль Crew Dragon, который должен стать заменой "Союзов".
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