Эксперт оценил вероятность космических санкций от США

Политический эксперт Сергей Марков оценил вероятность введения космических санкций от США. По его словам, это будет равносильно автоголу в футболе.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос журналистов о том, готов ли Вашингтон вводить санкции против космической отрасли России. Она призналась, что не имеет информации на этот счёт.

Директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков в свою очередь не исключает такого поворота событий.

Космическая отрасль гражданская на 10%. На 90% — это военные разработки. Поэтому ВПК США крайне заинтересован в санкциях против ВПК России, частью которого является космическая промышленность, - пояснил политолог "Народным новостям".

В то же время Марков считает, что введение космических санкций станет "автоголом" для Америки. Пострадают в первую очередь американские компании и организации, которые занимаются космическими запусками, а также бизнес, который поставляет товары для русской космической отрасли.

Отметим, что NASA до сих пор арендует места в русских "Союзах", чтобы отправлять астронавтов на МКС. Впрочем, ситуация изменится после того как Space X окончательно доработает свой космический корабль Crew Dragon, который должен стать заменой "Союзов".