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Эксперт оценил уровень экономики Украины
23 октября 2018, 19:39 • 186 • Украина
Проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik оценил уровень экономики Украины.
Reuters
По словам эксперта, ради политических амбиций Киев пожертвовал конкретными экономическими интересами.
«Действительно, Украина на сегодняшний день — это больной человек Европы. Это самая нестабильная и самая уязвимая экономика, просто потому что украинские элиты, управляющие страной, оказались не на высоте», — заявил он.
Как отметил Зубец, основным рынком для украинской продукции был российский, но он закрылся по понятным причинам, и Киев потерял рынок вагонов, продукции авиастроения, судостроения и т. д.
Что касается Европы, то, по мнению эксперта, Украина нужна ей в качестве рынка и в качестве производителя сырья.
«А украинская продукция с высокой добавленной стоимостью в Европе никому не нужна. За счёт этого страна находится в кризисе — социальном, экономическом, политическом, который вытекает из первых двух», — добавил Зубец.
Ранее стало известно, что Украина заняла первое место по уязвимости среди развивающихся рынков и восьмое место в мировом рейтинге по версии консалтинговой фирмы IHS Markit.
В сентябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования Международного валютного фонда к Киеву.
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