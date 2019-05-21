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Эксперт оценил указ Зеленского о роспуске Рады

21 мая 2019, 19:09  •  33 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ о роспуске Верховной рады и назначить досрочные выборы в парламент на 21 июля.
 
Reuters
 

«Я думаю, что Зеленский подписал этот указ для того, чтобы трансформировать свой успех на президентских выборах в успех уже на парламентских. Если бы он дожидался 27 октября, это дало бы его оппонентам собраться, сгруппироваться, а президент растерял бы рейтинг и поддержку», — объяснил эксперт.

Безпалько также поделился ожиданиями от результатов предстоящих выборов.

«Полагаю, что в парламент пройдёт партия Зеленского «Слуга народа», партия Порошенко, возможно, пройдут «Оппозиционная платформа — За жизнь» и ещё несколько мелких партий. Но вопрос в том, в каких это будет пропорциях. Зеленскому пока предрекают успех в районе 40—50%», — заключил он.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

В свою очередь, кабмину Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

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