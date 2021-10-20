Эксперт оценил угрозы Вашингтона в сторону "Газпрома"

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Американские власти хотят привлечь российскую компанию к ответственности

Несмотря на развивающийся в Европе энергетический кризис, американцы продолжают оказывать давление на "Газпром". Вероятно, Вашингтон ставит политические амбиции выше интересов своих союзников. Так, министерство финансов США собирается привлечь российскую компанию к ответственности якобы за нарушение санкций.

Попытки западных стран оказать санкционное давление на газопровод "Северный поток-2" уже привели к дестабилизации на европейском рынке углеводородов. Экономический аналитик Василий Колташов иронично заметил, что российскую сторону скоро могут обвинить в неожиданном наступлении зимы.

Отметим, что заявление главы американского финансового ведомства о желании привлечь "Газпром" к ответственности стало ответной реакцией на критику сенаторов. Парламентарии крайне недовольны тем, что Белый дом отказался от санкций в адрес "Северного потока-2". Меж тем, эксперт считает, что США не смогут нанести серьезного ущерба российской компании.

Он также подчеркнул, что все принятые меры воздействия будут иметь юридическую силу исключительно на территории Штатов.

"На своих просторах, где интересов у "Газпрома" практически нет, США могут обвинить его в чем угодно", – отметил Колташов.

По мнению эксперта, активные критики нашей страны будут обвинять "Газпром" по любому удобному случаю. Он уверен, что российскую компанию в очередной раз вспомнят, когда Евросоюз окажется не готов к зимним заморозкам.