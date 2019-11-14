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Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту

14 ноября 2019, 10:24  •  79 • В России

Реакцию Киева на предстоящий запуск поездов по железнодорожной ветке Крымского моста на полуострове назвали настоящим прогрессом. По мнению политолога Владимира Джараллы, украинцы наконец-то признали существование моста и факт того, что по нему пустят составы.

Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что киевские власти обязательно отреагируют на запуск ж/д движения на полуостров по мосту.

О каких действиях идет речь, Кориневич не уточнил. Зато сказал, что знает цену билетов в Крым. Также постпред напомнил, что доступ в Крым мимо пунктов пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплинка нарушает украинское законодательство.

- Влияние организации, от имени которой сделано заявление, равно нулю. Это фейковая структура, которая бессмысленно тратит деньги украинских налогоплательщиков, как все структуры с приставкой "крымский", существующие на Украине, - отмечает Джаралла.

По мнению политолога, разрыв экономических контактов Украины с Россией привел к "мощнейшему удару по ее экономике".

- Если в прошлом году украинское Министерство транспорта было одним из главных доноров бюджета, то сегодня ведомство балансирует на грани банкротства. В этой связи шансы Украины на что-то повлиять выглядят нулевыми. Единственное, на что они могут рассчитывать, что к ним в знак солидарности присоединятся какие-нибудь европейские страны или США, - добавил политолог.

Напомним, продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд на полуостров двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00 по мск.

Уже 24 декабря из Казанского вокзала Москвы состав отправится в Симферополь.

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