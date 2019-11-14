Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту

Реакцию Киева на предстоящий запуск поездов по железнодорожной ветке Крымского моста на полуострове назвали настоящим прогрессом. По мнению политолога Владимира Джараллы, украинцы наконец-то признали существование моста и факт того, что по нему пустят составы.

Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что киевские власти обязательно отреагируют на запуск ж/д движения на полуостров по мосту.

О каких действиях идет речь, Кориневич не уточнил. Зато сказал, что знает цену билетов в Крым. Также постпред напомнил, что доступ в Крым мимо пунктов пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплинка нарушает украинское законодательство.

- Влияние организации, от имени которой сделано заявление, равно нулю. Это фейковая структура, которая бессмысленно тратит деньги украинских налогоплательщиков, как все структуры с приставкой "крымский", существующие на Украине, - отмечает Джаралла.

По мнению политолога, разрыв экономических контактов Украины с Россией привел к "мощнейшему удару по ее экономике".

- Если в прошлом году украинское Министерство транспорта было одним из главных доноров бюджета, то сегодня ведомство балансирует на грани банкротства. В этой связи шансы Украины на что-то повлиять выглядят нулевыми. Единственное, на что они могут рассчитывать, что к ним в знак солидарности присоединятся какие-нибудь европейские страны или США, - добавил политолог.

Напомним, продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд на полуостров двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00 по мск.

Уже 24 декабря из Казанского вокзала Москвы состав отправится в Симферополь.

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