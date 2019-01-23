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Эксперт оценил трёхсторонние переговоры по газу
23 января 2019, 00:09 • 52 • Украина
Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил переговоры по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом.
РИА Новости
«Условия России о решении судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» вполне обоснованны, а также реальны», — сказал Иванов.
Он напомнил, что в 2019 году на Украине состоятся президентские выборы, и в зависимости от того, кто станет главой государства и насколько он будет заинтересован в развитии нормальных отношений с Москвой, будет понятно, как сложится ситуация.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал названные главой Минэнерго России Александром Новаком условия относительно возможности в дальнейшем осуществлять транзит газа через территорию Украины.
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