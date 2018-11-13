Эксперт оценил требование Ляшко включить отопление в украинских городах

Политолог Юрий Якорь в беседе с ФАН оценил призыв лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко решить проблему с отоплением в стране.

«Во многих городах газ не подаётся в котельные из-за долгов, в том числе потому, что газа не слишком много и он дорогой. А это прямое следствие многочисленных конфликтов с Россией, которые были и раньше, но сейчас возможности забирать транзитный газ у них нет», — заявил эксперт.

По его словам, это довольно стандартная ситуация для Украины как для государства, считающего, что ему все должны.

Ранее президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал призыв Ляшко.