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Эксперт оценил транзит российского газа через Украину в Европу
14 декабря 2018, 16:24 • 256 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил транзит российского газа через Украину в Европу.
Reuters
«Украина сейчас — основной транзитный коридор для поставок российского газа в Европу. Порядка 100 млрд кубов проходят по трём основным маршрутам, возраст этих труб от 30 до 40 лет», — заявил он.
Как отметил эксперт, никто в постсоветский период на Украине не вкладывал в их ремонт и модернизацию; также нельзя не учитывать наличие в этой стране радикальных группировок.
«Призывы о том, что давайте ограничим поставку финансов из Украины в Россию, лишив её возможности качать газ в Европу. Европейцы это тоже видят и не закрывают на это глаза», — добавил Юшков.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова к мирному урегулированию спора с Украиной по газу.
Также директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Еврокомиссии провести встречу России, Украины и ЕК по газу во второй половине января.
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