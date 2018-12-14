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Эксперт оценил транзит российского газа через Украину в Европу

14 декабря 2018, 16:24  •  256 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил транзит российского газа через Украину в Европу.
 
Reuters
 

«Украина сейчас — основной транзитный коридор для поставок российского газа в Европу. Порядка 100 млрд кубов проходят по трём основным маршрутам, возраст этих труб от 30 до 40 лет», — заявил он.

Как отметил эксперт, никто в постсоветский период на Украине не вкладывал в их ремонт и модернизацию; также нельзя не учитывать наличие в этой стране радикальных группировок.

«Призывы о том, что давайте ограничим поставку финансов из Украины в Россию, лишив её возможности качать газ в Европу. Европейцы это тоже видят и не закрывают на это глаза», — добавил Юшков.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова к мирному урегулированию спора с Украиной по газу.

Также директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Еврокомиссии провести встречу России, Украины и ЕК по газу во второй половине января.

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