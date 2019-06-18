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Эксперт оценил слова Зеленского о диалоге с Донецком и Луганском
18 июня 2019, 00:24 • 52 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.
РИА Новости
«Постепенно Зеленский показывает своё истинное лицо. В ходе избирательной кампании президент не просто так выбрал стратегию молчания. Именно во время предвыборной гонки он старался не обещать избирателям быстрых реформ или каких-то изменений. Избирательная кампания прошла на популизме и критике Порошенко. Сегодня же после таких заявлений можно говорить, что Зеленский — продолжатель политики бывшего президента», — считает эксперт.
Мезюхо отметил, что «потенциальные переговоры Зеленского с представителями ДНР и ЛНР могли обернуться для него некоторыми электоральными потерями».
«Его политические оппоненты могли бы начать травлю президента и его окружения. Видимо, поэтому глава украинского государства старается не давать поводов для критики в свой адрес. Конечно, отказ от переговоров тоже означает для Зеленского электоральные потери. В первую очередь он теряет голоса на юго-востоке Украины. По итогам голосования на парламентских выборах его политическая сила может потерять некоторые очки, которые перейдут к другим политическим проектам», — заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.
На встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком Зеленский заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе. По его словам, решение нельзя затягивать, так как «Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население».
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