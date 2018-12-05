Эксперт оценил слова украинского политика о последствиях ухода российского бизнеса

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Анны Герман о потере рабочих мест после ухода российского бизнеса с Украины.

«Рабочие места, несомненно, сократятся. Но дело в том, что в современной Украине политика в отношении России доминирует над экономическими интересами… Это удар по украинской экономике и «успехи» нынешней политической элиты. Порошенко в очередной раз будет сообщать, что Украина окончательно рассталась с Россией», — сказал он.

Эксперт отметил, что последние решения и законы, принятые в Киеве, «вытесняют российский бизнес».

«Об этом свидетельствует уже то, что газотранспортная система Украины опустела из-за авантюристической деятельности руководства Украины и Россия была вынуждена заниматься и «Турецким потоком», и «Северным потоком — 2», — заявил он.

Ранее украинский политик предупредила о последствиях ухода российского бизнеса.