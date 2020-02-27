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Эксперт оценил слова украинского политика о плане по «перехвату» Крыма

27 февраля 2020, 01:39  •  21 • Украина
Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о плане, согласно которому Киев сможет «перехватить» Крым «из ослабевших рук России».
 
Дмитрий Кулеба globallookpress.com
 

«Правящая элита, которая сформировалась на Украине, особенно после 2014 года, не видит никакой альтернативы, кроме как западного вектора... Любой отказ от этого вектора будет означать провал той политики, которая проводилась после переворота», — заявил Брутер.

Он отметил, что с приходом Владимира Зеленского на пост президента публичная риторика украинских властей может несущественно измениться.

«Публично никто никогда не будет этот тезис опровергать. Возможно, когда речь идёт о Зеленском или о других близких ему членах его команды, они будут говорить об этом как-то отлагательно, но... они будут это поддерживать в любом случае», — добавил эксперт.

Ранее Кулеба рассказал о плане из 12 шагов, согласно которому «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его «перехватит».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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