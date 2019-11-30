Эксперт оценил слова украинского министра о прямых поставках газа

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.

«Я думаю, что те противоречивые заявления, которые мы слышим, отражают противостояние на Украине между различными политическими силами. Сейчас сложилось три центра силы. Один — центр здравомыслия, который исходит из исторических, территориальных и экономических связей между Россией и Украиной. Эта сила выступает за нормализацию отношений и тут лакмусовой бумажкой являются переговоры по заключению нового договора по транзиту», — сказал он.

По словам эксперта, вторым центром силы являются «националисты и радикалы, резкие противники, считающие, что нетерпимость, созданную в отношениях с Россией, надо продолжать».

При этом Оленченко отметил, что всякое отступление от своих идеалов они хотят квалифицировать, как предательство.

«Третий центр силы, который, скорее всего, олицетворяет Зеленский, не может пока найти чёткую позицию и всё время подвергается взаимодействию то с одной стороны, то с другой. Поэтому от украинских официальных лиц мы слышим противоречивые заявления. Тем не менее, переговоры в Вене являются положительным моментом. Хочется выразить надежду, что здравомыслие и практицизм со стороны нового украинского руководства возобладает и в этом вопросе будет достигнут баланс понимания между Россией и Украиной», — заключил он.

Эксперт также выразил уверенность в том, что новый договор будет заключён на условиях, выгодных для обеих сторон.

Ранее Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.

Также глава Минэнерго исключил возможность подписания контракта на поставку газа по специальной, «политической» цене.