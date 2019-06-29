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Эксперт оценил слова Тимошенко о необходимости новой конституции на Украине
29 июня 2019, 12:39 • 45 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил высказывание лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украине нужна новая Конституция.
Reuters © Gleb Garanich
«Конечно, это заявление, как и все «рекламные» заявления политиков, несёт в себе определённое рациональное зерно. Сделано оно, конечно, в связи с предстоящими выборами», — сказал Дудчак.
Эксперт отметил, что «Тимошенко вряд ли сделает что-либо лучше для населения».
«Это не в её целях. А поговорить о том, что, в общем-то, надо что-то менять, ничего толком не меняя, она большой мастер. Тимошенко — неплохой оратор, но тем не менее она выражает те же идеи и мысли, которые мы слышали на протяжении пяти лет в Раде от так называемого «победившего большинства» после «майдана», — считает он.
Ранее Тимошенко выступила за принятие новой Конституции на референдуме.
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