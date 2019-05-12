Эксперт оценил слова советника Зеленского о курсе страны в отношении России

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление советника избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина о том, что страна будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит его «касательно отношения к войне с Россией».

«Очень хочется услышать лично нового президента. Скорее бы он вступил в должность и уже сам говорил о том, какой курс будет у страны на ближайшие годы и чем собирается заниматься украинская власть в вопросах Донбасса, внешнеполитического курса и внутренних экономических проблем», — сказал Дудчак.

По его словам, высказывания советников интересны, но это не слова президента, которые, «очень хочется надеяться, будут отличаться от заявлений всех его советников».

Ранее Апаршин рассказал о приоритетных задачах новой администрации страны.

По его словам, планируется создать постоянный резерв в действующей украинской армии, а также улучшить систему обороны.