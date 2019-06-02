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Эксперт оценил слова Савченко об очередном «проигранном бое» за Донбасс
02 июня 2019, 13:54 • 128 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
По словам эксперта, несоблюдение Киевом Минских соглашений и привело к тому, что Москва в мирных целях приняла решение об упрощённом получении паспортов жителями Донбасса.
«В этом плане заявление Надежды Савченко имеет здравое зерно», — сказал он.
Политолог также отметил, что конфликт на востоке страны продолжается уже при новом главе украинского государства.
«Господин Зеленский не выполняет своего предвыборного обещания о мире и не способствует мирному урегулированию ситуации на востоке страны. Как верховный командующий, он имел право издать указ о прекращении огня, но не сделал этого», — заключил Мезюхо.
Ранее Савченко заявила, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.
По её словам, речь в данном случае идёт в том числе о решении Москвы относительно упрощённого получения паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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