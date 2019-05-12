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Эксперт оценил слова Порошенко о создании сильной армии для «защиты от врага»
12 мая 2019, 10:39 • 134 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
© Reuters
«Украинская армия — это разговор ни о чём. У неё нет противника. Это самое главное, и как раз приводит к низкой мотивации военнослужащих. Вопрос в том, что Порошенко, уходя, пытается за оставшееся ему время настолько загрязнить политическую почву страны, чтобы Зеленскому не показалось слишком просто», — сказал эксперт.
Брутер подчеркнул, что украинская армия, возможно, и будет превосходить армии Молдовы или Литвы, однако «эти страны не являются потенциальными противниками Украины».
«По отношению же к армиям стран НАТО и России она всегда будет слабой. Всё зависит от того, что и с чем сравнивать. Украинская армия не может быть сильной хотя бы потому, что она в достаточной степени не модифицируется, не закупает соответствующее сегодняшнему дню вооружение и не может подготовить серьёзный офицерский состав. Украинским гражданам не нужна армия. Они хотят работы, спокойствия, прекращения военных действий и возвращения к нормальными отношениям с Россией. Других приоритетов у страны быть не может», — отметил он.
Ранее Порошенко заявил, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
По его словам, в 2014 году он принял страну без боеспособной армии, которую «обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна».
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