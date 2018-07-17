Эксперт оценил слова Порошенко о приоритетности Украины для США и НАТО

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина остаётся приоритетом для НАТО и США.

«Надо с осторожностью относиться к заявлениям Порошенко, особенно в предвыборный период, когда он пытается заработать очки перед своими избирателями. Украина никак не является приоритетом для Соединённых Штатов Америки. Это могла быть одна из точек обсуждения между Путиным и Трампом, но я сомневаюсь, что сам президент США о чём-то известил Порошенко. Трамп с присущей ему активностью уже давно бы написал об этом в Twitter или публично выступил», — считает он.

Эксперт также отметил, что выступление Петра Порошенко на саммите НАТО можно считать показательным.

«Странно, что конференция на саммите НАТО президента «приоритетной» для США страны была так скромно посещена представителями прессы. Если бы американцы рассматривали Порошенко как важного внешнеполитического контрагента, всё было бы иначе. Над пустым залом смеются даже украинские журналисты. Порошенко просто выдаёт желаемое за действительное», — заключил Безпалько.

Ранее Порошенко заявил, что Украина остаётся приоритетом для НАТО и США. По его словам, в этом его заверил глава США Дональд Трамп.