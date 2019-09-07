Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о своей причастности к состоявшемуся между Москвой и Киевом обмену удерживаемыми лицами.

«Порошенко хотел бы обмена гражданами между Россией и Украиной, но во время собственного президентства. В рамках предвыборной президентской кампании команда Порошенко предполагала, что Москва пойдёт на обмен гражданами, и тем самым Пётр Алексеевич повысит свой электоральный рейтинг... Порошенко сейчас в полном отчаянии, и он присваивает себе чужие победы», — заявил политолог.

Аналогичный обмен был возможен и при Порошенко, отметил эксперт. Однако, по его мнению, антироссийская риторика его команды «ставила политические цели выше украинских граждан».

Ранее Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.