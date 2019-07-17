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Эксперт оценил слова о катастрофе на Украине без транзита газа

17 июля 2019, 09:39  •  157 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в случае прекращения транзита российского газа страну ждёт техногенная катастрофа.
 
AFP
 

«Конечно, то, что сказал Суслов — это правда. Проблема только в том, что эту правду знали давным-давно, ещё тогда, когда начинали разрушать отношения с Россией, когда переходили на реверсные поставки газа. В принципе даже, я бы сказал, что эту правду знали и раньше, потому что техническое состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) очень плохое, и для того, чтобы её поддерживать (даже при хороших отношениях с Россией) в необходимом техническом состоянии, требовались вложения, требовалось создание консорциума: российско-украинского, российско-украинско-европейского», — пояснил Безпалько.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона всегда это предлагала и получала политически мотивированный отказ со стороны Украины. 

Он также отметил, что сейчас истекает срок договора, по которому через Украину проходит транзит достаточно большие объёмы газа, но пока что заключения компромисса не просматривается.

«В этом случае, вероятно, что объёмы транзита сильно сократятся, как раз примерно до 10 млрд кубометров в год. Ряд участков украинской ГТС не работают уже сейчас. Украинской стороне необходимо пойти на компромисс с Россией», — добавил аналитик.

При этом, по словам Безпалько, сами заявления Суслова свидетельствуют об определённых изменениях, происходящих на Украине, и в связи с этим, по мнению эксперта, можно надеяться на достижение компромисса. 

Ранее Суслов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.

Он рассказал, что для бесперебойной работы газотранспортной системы необходимо обеспечить проходимость 45 млрд кубометров топлива.

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