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Эксперт оценил слова главы Генштаба Украины о Крыме
24 ноября 2019, 18:54 • 127 • Украина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
РИА Новости
По мнению Оленченко, в этом заявлении нет «военного звучания», так как оно является попыткой украинской стороны «интернационализировать» вопрос Крыма.
«Со стороны Украины постоянно предпринимаются попытки придать статусу Крыма интернациональное значение, привлечь внимание и позиционировать Крым как международную проблему. И я считаю, что это заявление высокопоставленного украинского военного как раз подчинено этой задаче», — заявил политолог.
По его мнению, все вопросы, связанные с Крымом, должны решаться Россией, частью которой является полуостров.
«Крым является частью России, и если речь идёт о каком-то вопросе международных связей Крыма, то это решается через Россию, это решается Россией», — добавил эксперт.
Ранее Хомчак заявил, что Россия рассматривает Крымский полуостров не как место для отдыха россиян, а как «мощную базу, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
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