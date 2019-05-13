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Эксперт оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

13 мая 2019, 09:24  •  182 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление бывшего командующего операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергея Наева о том, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
 
РИА Новости
 

«Украина уже неоднократно пыталась силой решить данный вопрос. Как раз это и привело к Минским соглашениям. Никто не сомневается, что потенциал украинских вооружённых сил больше, чем у ВС ЛНР и ДНР. Собственно говоря, в том и роль России в Минских соглашениях — она гарант со стороны ЛДНР. Мы гарантируем, что соглашения будут выполняться с политической точки зрения и не приведут к тому, что Киев ещё раз попытается решить всё силой», — считает эксперт.

По его словам, заявления Наева делаются исключительно «для внутреннего пользования и ещё раз подчёркивают, что Минские соглашения в Киеве никто выполнять не собирался».

«Они всё пытаются понять, смогут ли найти силовое решение. На другое на Украине просто не хватает политического искусства. Уходящая администрация приготовит приходящей ещё не один подобный сюрприз», — сказал Брутер.

Ранее Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.

При этом он отметил, что перед военными Украины в настоящий момент не стоит задача силовым путём захватить всю территорию Донбасса.

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