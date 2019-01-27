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Эксперт оценил слова депутата Рады об интересе ЕС в «обходных газопроводах»

27 января 2019, 11:09  •  207 • Украина
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что европейские страны, в частности ФРГ и Франция, воспринимают Украину как «ненадёжного поставщика» газа и заинтересованы в «обходных газопроводах».
 
РИА Новости
 

«Голос разума прозвучал. На Украине есть люди, которые трезво оценивают ситуацию, они понимают, что послемайданные пять лет бегания по миру с протянутой рукой, утверждение того, что Украиной все должны заниматься, помогать ей, привели к пониманию у определённой части и общества, и политиков в Европе, что (Украина.— RT) партнёр ненадежный, что рассчитывает на то, что ей будут помогать, а ответственности нести не хочет»,— отметил Светов.

Он отметил, что Киеву следует не конфликтовать, а «договариваться о взаимоприемлемых соглашениях».

«Если взглянуть на ситуацию трёхсторонних переговоров: Россия, ЕС и Украина. Было высказывание о том, что Россия обязана продолжать транзит через Украину, иначе откуда Украина возьмёт деньги? На эти деньги Украина проведёт реконструкцию проходящих через неё транзитных газопроводов, тогда она станет надёжным помощником. У определённой части европейцев и украинских политиков тоже есть чёткое понимание — так без конца не может продолжаться», — заключил Светов.

Ранее депутат Рады заявил об интересе ЕС в «обходных газопроводах».

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