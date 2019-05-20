Эксперт оценил слова депутата Рады о сотрудничестве с МВФ

Эксперт кафедры мировой экономики и международных финансовых отношений Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки и загнало страну в долговую яму.

По словам Абрамова, изначально сотрудничество с МВФ исходило из состояния украинской экономики — у страны не было собственных инвестиционных резервов, зато рос уровень госдолга.

«При этом доходы страны падали из-за снижения доходов от экспорта продукции Украины. Рынок России страна закрыла для себя самостоятельно и вынуждена была брать в долг. Но заимствования МВФ выдаёт на определённых условиях — фонд обеспечивает условия для возврата страной одолженных средств», — пояснил эксперт.

Как считает Абрамов, украинская экономика из-за этих требований не смогла стать здоровее, и займы только усугубили проблемы.

Эксперт добавил, что положительных результатов по итогам программ кредитования МВФ не показала пока ни одна страна.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Рабиновича.

В феврале политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал встречу постоянного представителя МВФ на Украине Йоста Люнгмана с Владимиром Зеленским.