Эксперт оценил слова депутата Рады о фатальной ошибке Порошенко

Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Михаила Добкина, который рассказал, какую фатальную ошибку допустил президент Украины Пётр Порошенко.

По словам депутата, Порошенко после избрания на пост президента Украины стал работать только на часть населения, которую «можно завести, просто сказав «Россия».

Охрименко отметил, что украинский лидер ориентируется именно на русофобски настроенный электорат, поскольку считает, что такая риторика поможет ему выиграть на предстоящих выборах.

«На сегодняшний день так сложилось, что на Украине не может быть президента, который будет угоден всем. Да, Порошенко сделал ставку на антироссийскую риторику. Все его действия, различные информационные вбросы сводятся к одному. Действительно, это ставка на определённую часть электората, которую он считает более чем достаточной. Такие расчёты есть, и ряд украинских политологов считают, что это правильный ход и что Порошенко сможет ещё раз стать президентом. А если он попытается играть на всех полях — проиграет», — пояснил Охрименко.

Ранее в Раде рассказали о фатальной ошибке Порошенко.