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Эксперт оценил ситуацию вокруг транзита российского газа через Украину

18 января 2019, 23:54  •  55 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг транзита российского газа через Украину.
 
РИА Новости
 

«Мы пока находимся в состоянии ожидания, и реальные переговоры относительно газа состоятся не раньше конца весны. Вот это заявление, что всё должно быть по «европейским нормам», у них уже как присказка, они её повторяют с 2014 года», — сказал Митрахович.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что Украина сама решила перенять нормы антимонопольного права Евросоюза и должна по ним разделить «Нафтогаз».

По словам Митраховича, компании формально созданы, но процесс до конца не дошёл.

«Это происходит сугубо по внутриукраинским причинам. Происходит борьба в преддверии предстоящих выборов президента и парламента. Пока расклад сил непонятен, никто и не торопится взять на себя ответственность за заключение нового контракта по транзиту либо какого-то предварительного соглашения», — пояснил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о транзите российского газа.

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