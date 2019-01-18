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Эксперт оценил ситуацию вокруг транзита российского газа через Украину
18 января 2019, 23:54 • 55 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг транзита российского газа через Украину.
РИА Новости
«Мы пока находимся в состоянии ожидания, и реальные переговоры относительно газа состоятся не раньше конца весны. Вот это заявление, что всё должно быть по «европейским нормам», у них уже как присказка, они её повторяют с 2014 года», — сказал Митрахович.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что Украина сама решила перенять нормы антимонопольного права Евросоюза и должна по ним разделить «Нафтогаз».
По словам Митраховича, компании формально созданы, но процесс до конца не дошёл.
«Это происходит сугубо по внутриукраинским причинам. Происходит борьба в преддверии предстоящих выборов президента и парламента. Пока расклад сил непонятен, никто и не торопится взять на себя ответственность за заключение нового контракта по транзиту либо какого-то предварительного соглашения», — пояснил он.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о транзите российского газа.
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