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Эксперт оценил ситуацию с ценами на газ на Украине

03 января 2019, 14:24  •  201 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что деятельность «Нафтогаза» является причиной невозможности снизить цены на газ в стране.
 
РИА Новости
 

«Не совсем понятно, что имеет в виду украинский политик и как именно «Нафтогаз» мешает снизить цены на газ, когда это Рада и правительство их повышают. Здесь есть две проблемы. С одной стороны, руководство страны заинтересовано в том, чтобы тарифы поднимались и за газ платили много как население, так и промышленность. Они приобретают и экономические, и политические дивиденды, создают удобный повод для реализации газа на внутреннем рынке. То есть деньги зарабатывают компании, которые занимаются продажей газа. И там не только «Нафтогаз», который государственный, и никому не нужно, чтобы он зарабатывал много. Там ещё довольно много частных компаний, которые занимаются реализацией. И получается, что они зарабатывают приличные деньги, хотя и не занимаются добычей», — считает эксперт.

По его словам, украинские компании закупают российский газ по реверсу из-за рубежа по европейским ценам, а на внутреннем рынке продают его ещё дороже.

«То есть выгоду получают именно эти компании. Это первый момент. Второй — под всю эту историю они пытаются привлечь иностранных инвесторов. В таких частных компаниях иногда можно увидеть очень интересных персонажей. Так что виноват не «Нафтогаз». Правительство делает это специально для того, чтобы зарабатывали близкие к ним структуры. И в Раде это поддерживают. Если смотреть глобально, цены у них высокие, потому что они сами и добровольно привязались к Европе. Им предлагали дешёвый российский газ. Цена была бы намного меньше. Так что всё это исключительно рукотворная история», — заключил Юшков.

Ранее бывший министр экономики Украины объяснил, почему власти страны не могут снизить цену на газ.

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