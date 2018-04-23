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Эксперт оценил шансы УПЦ на получение автокефалии

23 апреля 2018, 10:39  •  146 • Украина
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с RT прокомментировал желание украинского лидера Петра Порошенко создать на Украине отдельную церковь. Верховная рада поддержала обращение главы государства к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии.
 
globallookpress.com © Ukrainian Presidential Office
 

«Автокефалию предоставляет только собственная материнская церковь, то есть РПЦ. И за ней может обратиться любая другая церковь, но никак не президент и Верховная рада. Самое главное, на Украине нет церкви, которой Варфоломей мог бы предоставить автокефалию, потому что ни Украинская автокефальная православная церковь, ни Украинская церковь Киевского патриархата не являются церквями, они просто общественные организации, потому что ни одна из них не каноничная. При всём желании Варфоломей не имеет возможности предоставить им автокефалию», — сказал эксперт.

Ищенко также отметил, что на действия Порошенко вполне могли повлиять отношения Москвы и Вашингтона.

«На патриарха Варфоломея уже несколько лет оказывается серьёзное давление, в том числе американцами, чтобы он всё-таки изыскал возможность что-то такое сделать. И сейчас, в связи со сложными отношениями Москвы и Вашингтона, на Украине решили, что смогут его додавить и что будет принято политическое решение. Большая часть доходов патриарха Варфоломея поступает из Соединённых Штатов, там находится и часть приходов. Так что рычаги влияния есть, другое дело, что, если они его додавят, всё равно с церковной точки зрения те, кому он может предоставить автокефалию, не являются церквями, то есть фактически и так автокефальные», — подытожил он.

Ранее в Константинопольском патриархате рассмотрели запрос Порошенко относительно формирования отдельной церкви.

Отмечалось, что по запросу синод решил находиться в тесном общении с другими сестринскими православными церквями для их информирования и координации.

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