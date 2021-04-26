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Эксперт оценил шансы Пашиняна на переизбрание

26 апреля 2021, 13:45  •  22 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря ни на что, армяне продолжают доверять политику
Никол Пашинян накануне осуществил ход конем и отправился в отставку. Цель премьер-министра Армении – провести внеочередные парламентские выборы. При этом, по мнению некоторых аналитиков, у его блока весьма серьезные шансы взять большинство на голосовании, а значит и вновь завоевать кресло главы правительства.
Так, российский эксперт Вадим Муханов считает, что армянские оппозиционные силы пока не могут тягаться с Пашиняном. Жители республики, конечно, несколько разочаровались в своем лидере, однако по-прежнему готовы видеть его во главе страны.
По мнению Муханова, народ пока не торопится переходить на сторону оппозиционеров. В республике набрали серьезный политический вес силы, собравшиеся вокруг бывшего президента Роберта Кочаряна. Его сторонники выступают с жесткой критикой Пашиняна, но политики пока не получили решающую поддержку от избирателей.
Таким образом, внеочередные выборы в парламент республики, скорее всего, наделят главной силой блок Пашиняна "Мой шаг", передает слова эксперта издание "Спутник. Армения".
Напомним, накануне, 25 апреля, стало известно, что Никол Пашинян покидает свой пост. До парламентских выборов глава правительства Армении продолжит работать.

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