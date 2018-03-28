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Эксперт оценил шансы Надежды Савченко стать президентом Украины
28 марта 2018, 16:54 • 118 • Украина
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, арестованной по подозрению в подготовке теракта, видео, в котором она пообещала стать кандидатом в президенты Украины.
Reuters © Valentyn Ogirenko
«Эти ролики, которые появились с Савченко, безусловно, записаны до её задержания. Скорее всего, записан целый цикл. Кроме того знаменитого ролика «Бабах», появился тот, где она заявляет о президентских амбициях. Я думаю, что так далеко планы Савченко не простираются. Пока речь идёт о сохранении присутствия в СМИ. Только судебные процессы и вбрасывание роликов позволяют удерживать дело Савченко в фокусе внимания. Она может быть кандидатом в президенты, если не будет до того осуждена, что маловероятно. Но она не будет реальным конкурентом», — отметил Бортник.
По его словам, Савченко непонятна для простых людей, но «её личная смелость вызывает у них симпатию».
«Скорее всего, свою президентскую кампанию она попытается использовать как элемент раскачивания и пиара своей политической силы, которая будет принимать участие в парламентской кампании уже через полгода после президентских выборов. Сегодня для людей она непонятна, образ очень разорванный. Это не позволяет сформироваться вокруг неё стабильному электорату. Но преодолеть барьер в 3—5% на парламентских выборах политическая сила Савченко, наверное, сможет», — заключил Бортник.
28 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, опубликовала в Facebook видео, в котором пообещала стать кандидатом в президенты Украины.
Ранее Шевченковский суд Киева арестовал Савченко на два месяца.
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