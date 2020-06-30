Эксперт оценил шансы Лукашенко удержать власть

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Действующего президента могут волновать лишь санкции Европы

Во вторник центральный избирательный комитет Белоруссии обнародовал данные о количестве достоверных подписей в поддержку кандидатов в президенты.

Оказалось, что Валерий Цепкало так и не набрал необходимых 100 тыс. подписей, а больше всего людей поддержало банкира Виктора Бабарико – у него оказалось 165744 подписи. Но это не считая самого Александра Лукашенко. ЦИК насчитал почти 2 млн подписей в поддержку действующего главы государства. В оппозиции, в частности, в штабе Бабарико уже высказались о непризнании ЦИКом тысяч реальных подписей.

В любом случае, можно констатировать, что кроме задержанного ранее Бабарико, за президентское кресло Белоруссии поспорят бывший депутат Анна Канапацкая, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена гомельского блогера, которому отказали в регистрации, Светлана Тихановская.

Из этих шести кандидатов по-настоящему оппозиционными Лукашенко можно назвать лишь Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую. Остальные, по мнению белорусских политологов, например, Вадима Можейко, конкурируют не с действующим президентом, а друг с другом, то есть создают картину выборов в стране.

Ранее Владимир Жириновский в свойственной ему экспрессивной манере заявил, что Лукашенко, судя по всему, выборы проиграет, однако в его руках армия и КГБ, поэтому он просто введет чрезвычайное положение и никому не отдаст власть.

Но по мнению эксперта Международного антикризисного центра Евгения Романовского, до этого дело не дойдет. Никто за президентское кресло бороться не будет, так как Лукашенко полностью контролирует ситуацию. Оппозиционеров выводят из игры по его указу, достаточно вспомнить дело Бабарико или задержание команды Сергея Тихановского и его самого.

"Лукашенко максимально уверен, что ему не помешает никто. Выборы – это внутренние дела Белоруссии, и здесь глава государство чувствует себя вольготно. Единственный риск, не совсем ясно, насколько просчитан риск введения европейских санкций против Минска, которые могут быть введены после победы Лукашенко", – сказал Романовский в беседе с "Утро.Ру".

По его словам, Лукашенко год-полтора назад смотрел в сторону Европы, и на него поглядывали, как на еще одного главу государства, который разочаровался в дружбе с Россией. Поэтому белорусский президент, скорее, рискует разделить горечь от европейских санкций с Россией, чем потерять президентское кресло, которое вполне может передать по наследству.