Эксперт оценил результаты голосования русского экзархата в Западной Европе

Директор учебно-научного Центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров прокомментировал RT решение русского экзархата в Западной Европе, который был упразднён Константинопольским патриархатом, проголосовать против роспуска.

Шабуров напомнил, что эта структура возникла в начале 1930-х годов как условно центристская в православной миграции. Он отметил, что статус и названия менялись, но последние десятилетия структура находилась в составе Константинопольского патриархата.

Поскольку Константинополь принял решение о роспуске экзархата, а русским приходам было предложено влиться в имеющиеся западноевропейские епархии, исход голосования был ожидаемым, полагает эксперт.

«С самого начала было ясно, что большинство верующих, духовенство, сам архиепископ, который её возглавляет, были против. Потому что это означало бы исчезновение русской самобытности и традиций», — добавил Шабуров.

Он также отметил, что на этом совещании не был решён вопрос о юрисдикционной принадлежности экзархата.

«Он был отложен на потом. Русская православная церковь предложила присоединиться к ней, но это должно решаться полномочным собранием. Рассматриваются варианты объединения со структурами Русской зарубежной церкви и также о юрисдикции Румынской православной церкви», — заключил эксперт.

Ранее русский экзархат в Западной Европе, который был упразднён Константинопольским патриархатом, проголосовал против роспуска.

Константинопольский патриархат упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов в ноябре 2018 года.

В январе сообщалось, что духовенство русского экзархата Западной Европы отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев. В экзархате заявили, что в последние дни многие священники и диаконы получили письма от греческого митрополита «страны, в которой они живут», с приказом прекратить поминать своего архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий.