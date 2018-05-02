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Эксперт оценил решение Украины ввести новые санкции против России
02 мая 2018, 18:54 • 294 • Украина
Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал RT решение Украины ввести санкции против России из-за «дела Скрипаля» и президентских выборов в Крыму.
Reuters
«В отличие от американских санкций, которые носят трансграничный характер, санкции со стороны Киева не могут быть столь масштабны. Экономические инструменты воздействия со стороны Киева опосредованны. Это, прежде всего, пиар-акция. Порошенко может настолько поднять ставки, что потом уже не сможет нормально выйти из этой ситуации. Это может быть очень большой ошибкой — обменивать внутриполитическую составляющую на внешнеполитическую. Получая вес на внутреннем поле, он может серьёзно проиграть в международном плане», — отметил Абзалов.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил о намерении ввести санкции в отношении России из-за дела об отравлении в Солсбери и проведения в Крыму президентских выборов.
По словам главы государства, новые санкции Украины «вводятся с координацией санкций США против» России.
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