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Эксперт оценил решение украинского суда арестовать танкер в рамках дела о поставке топлива ЧФ

19 августа 2019, 17:09  •  118 • Украина
Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Херсонского апелляционного суда арестовать якобы поставлявший топливо в Крым танкер Mriya (IMO 9109811).
 
РИА Новости
 

«Попытаться найти логику в действиях Киева можно, но будет она весьма условной», — заявил Безпалько.

По его словам, ситуация бессмысленная, и владелец судна отвечает за то, чего не нарушал. Как отметил эксперт, для нынешней Украины подобное не редкость.

«Историями с арестами судов Киев лишний раз бьёт по торговле, инвестициям, товарообороту. То есть по интересам Украины и её граждан», — добавил Безпалько.

Ранее сообщалось об обыске танкера в порту Херсона по делу о поставке топлива в Севастополь.

По версии прокуратуры, в июне 2015 года танкер, носивший тогда название «Вилга», поставлял нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.

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