Эксперт оценил решение суда во Львове отменить запрет на «русскоязычный продукт»

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил решение Львовского окружного административного суда отменить мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области.

«Думаю, политической подоплёки здесь нет. Просто решение областной рады по поводу запрета на русскоязычный продукт — это несоответствие закону. Суд принял вполне обоснованное и правовое, не политическое решение», — сказал он.

По его мнению, в случае принятия нового закона о государственном статусе украинского языка, рассмотрение которого перенесли на февраль, решение суда может быть другим.

Ранее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал опрос, согласно которому 40% украинцев высказались за просмотр телепрограмм на украинском языке, 60% — за «русский или другие языки».