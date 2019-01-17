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Эксперт оценил решение суда во Львове отменить запрет на «русскоязычный продукт»

17 января 2019, 23:10  •  85 • Украина
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил решение Львовского окружного административного суда отменить мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области.
 
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«Думаю, политической подоплёки здесь нет. Просто решение областной рады по поводу запрета на русскоязычный продукт — это несоответствие закону. Суд принял вполне обоснованное и правовое, не политическое решение», — сказал он.

По его мнению, в случае принятия нового закона о государственном статусе украинского языка, рассмотрение которого перенесли на февраль, решение суда может быть другим.

Ранее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал опрос, согласно которому 40% украинцев высказались за просмотр телепрограмм на украинском языке, 60% — за «русский или другие языки».

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