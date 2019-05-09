Эксперт оценил решение Киева не признавать паспорта России в Донбассе

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение кабмина Украины признать незаконными российские паспорта, выданные жителям самопровозглашённых республик Донбасса.

«Не в компетенции украинских органов власти признание или непризнание паспортов другого государства. Поэтому они могут заявлять всё что угодно, это никак не повлияет на процесс получения паспортов», — заявил эксперт.

Как отметил Дудчак, Киев вновь продемонстрировал избирательный подход к соблюдению законов Украины.

В частности, по его словам, там «не переживают» по поводу выдачи гражданам страны паспортов Венгрии, Румынии и Польши.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН заявил, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса принято из гуманитарных соображений.