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Эксперт оценил решение главы Генштаба ВСУ о декоммунизации в армии Украины

03 июля 2018, 19:39  •  57 • Украина
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT прокомментировал приказ о декоммунизации в украинской армии, подписанный начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктором Муженко.
 
© Maxym Marusenko globallookpress.com
 

«Ну, звёзды больше они носить не будут. В рамках общей стратегии Украины, направленной на построение антироссийской риторики, это совершенно логичное и закономерное решение. Непонятно, почему к этому привлекается какое-то дополнительное внимание. Это общая тенденция для всех сторон жизнедеятельности Украины, для граждан. Не стоит удивляться подобного рода мероприятиям. Конечно, все понимают, что сущность от этого не изменится. Будут переименования, смена символики, но на этом всё и закончится. Решение основано на антироссийской политике», — сказал Денисов.

Ранее Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии.

По его словам, это является «подтверждением правильности курса» ВСУ.

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