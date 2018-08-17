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Эксперт оценил реакцию в США на поставки украинских реактивных двигателей в Китай

17 августа 2018, 15:24  •  94 • Украина
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил реакцию в США на поставки украинских реактивных двигателей в Китай.
 
РИА Новости
 

Как считает Литовкин, отношения Киева и Вашингтона не испортятся, и скандал будет быстро сведён на нет.

«Ну, продали 20 двигателей Китаю, это не меняет расклад сил на азиатско-тихоокеанском театре военных действий», — полагает он.

Ранее американские эксперты призвали власти США оказать давление на Украину в связи с поставками в Китай двигателей для боевых самолётов, сравнив это с «ударом в спину».

Также политолог Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею о «суперходе» для вступления Украины в НАТО.

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