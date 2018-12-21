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Эксперт оценил "успешность" действий США в борьбе с "Северным потоком — 2"
21 декабря 2018, 21:09 • 99 • Политика
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин не согласился с мнением замминистра энергетики США Дэна Бруйллетта об "успешности" первых шагов, предпринятых США в борьбе со строительством "Северного потока — 2". По мнению эксперта, принятая Европарламентом резолюция является обычным "рядом заявлений" и ничего в себе не несет.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал мнение замминистра энергетики США Дэна Бруйллетта, констатировавшего первые успешные шаги в борьбе со строительством "Северного потока — 2", отметив, что принятую Европарламентом резолюцию, называющую проект угрозой для европейской безопасности, сложно назвать "успехом", передает информагентство "Nation News".
Напомним, заместитель министра энергетики США Дэн Бруйллетт выступил с заявлением, что США удалось уговорить европейских партнеров задуматься над угрозами, которые таит в себе строительство "Северного потока — 2" и оценить целесообразность этого проекта. Принятие Европарламентом резолюции он назвал первым успешным шагом. И предложил обратить больше внимания на сжиженный природный газ, поставляемый США в Польшу.
Сергей Пикин отметил, что принятую европейскими странами резолюцию можно назвать обычным "рядом заявлений", и она абсолютно ничего в себе не несет. По его словам, у США есть инструмент ограничения строительства газопровода в виде санкций, однако американский президент сообщил, что пока их не будет использовать. "Думаю, это объясняется экономической заинтересованностью сторон", — подытожил эксперт.
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