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Эксперт оценил протестные выступления шахтёров на Украине

19 июня 2018, 23:54  •  96 • Украина
Аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.
 
© Oleg Kolesnik globallookpress.com
 

«Весь 2017 год страну сотрясали пенсионные, шахтёрские «майданы», попыток протеста было много, тем не менее ни к чему это не привело. Власть научилась получать как можно меньше ущерба от этих действий и акций», — заявил эксперт.

Асафов связывает эти акции с предвыборной кампанией, вошедшей в горячую стадию.

Как полагает эксперт, декларации, требования по погашению задолженностей будут подняты на щит определёнными кругами и использованы для очередных претензий к власти.

Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал столкновения протестующих шахтёров и представителей ветеранских организаций с полицией в центре Киева.

Также сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил решение Европарламента выделить Украине €1 млрд.

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