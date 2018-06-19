|
Эксперт оценил протестные выступления шахтёров на Украине
19 июня 2018, 23:54 • 96 • Украина
Аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.
© Oleg Kolesnik globallookpress.com
«Весь 2017 год страну сотрясали пенсионные, шахтёрские «майданы», попыток протеста было много, тем не менее ни к чему это не привело. Власть научилась получать как можно меньше ущерба от этих действий и акций», — заявил эксперт.
Асафов связывает эти акции с предвыборной кампанией, вошедшей в горячую стадию.
Как полагает эксперт, декларации, требования по погашению задолженностей будут подняты на щит определёнными кругами и использованы для очередных претензий к власти.
Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал столкновения протестующих шахтёров и представителей ветеранских организаций с полицией в центре Киева.
Также сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил решение Европарламента выделить Украине €1 млрд.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 июня 2018, 07:40
|
13 июня 2018, 05:39
|
16 июня 2018, 21:24
|
16 июня 2018, 21:09
|
15 июня 2018, 09:39
|
18 июня 2018, 13:54
|
14 июня 2018, 10:54