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Эксперт оценил прогноз Тимошенко о шансах Порошенко на победу во втором туре

15 января 2019, 12:39  •  83 • Украина
Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что она выйдет во второй тур выборов президента страны вместе с действующим главой Украины Петром Порошенко, но у него при этом нет шансов на победу.
 
Reuters
 

«Есть очень много опросов, которые показывают, что Тимошенко и Порошенко выйдут во второй тур — и выиграет Тимошенко, но это всё-таки опросы. Ближе к выборам ситуация может быть другой. На Украине среди опрошенных очень много тех, кто не собирается идти на выборы или не знает, за кого голосовать. Практически 30% потенциальных избирателей не определись — по этой причине может быть всё что угодно», — пояснил Охрименко. 

По словам эксперта, нельзя забывать о том, что Порошенко может применить административный ресурс и переломить ход выборов.

При этом он отметил, что популярность Тимошенко среди населения связана прежде всего с её критикой действующей власти. 

«Особой разницы между Порошенко и Тимошенко нет. На сегодняшний день состояние Украины довольно печальное, а поскольку Порошенко при власти, то этот негатив связан и с ним. Так как Тимошенко его критикует — формируется мнение, что она будет лучше. Просто люди забыли о том, что было, когда Тимошенко была премьером», — заключил Охрименко. 

Ранее Тимошенко заявила об отсутствии у Порошенко шансов на победу во втором туре выборов.

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