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Эксперт оценил прогноз о коллапсе на Украине при отсутствии поставок топлива из России

12 ноября 2018, 14:09  •  45 • Украина
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT прогноз украинского эксперта о том, что при отсутствии поставок топлива из России Украине грозит коллапс.
 
РИА Новости
 

«Нужно понимать прямую и косвенную зависимость. Россия поставляет на Украину дизельное топливо, при этом есть другой обходной механизм — через белорусов, которым мы поставляем как нефть, так и отдельные нефтепродукты. Они как раз занимаются реэкспортом данной продукции на территорию Украины», — пояснил Пикин.

Как отметил эксперт, по дизельному топливу Белоруссия занимает первое место с точки зрения поставок на внутренний рынок.

«Россия — лишь второе место. Но в совокупности белорусский реэкспорт плюс экспорт из России занимает более 70% на украинском рынке. Поэтому сейчас идут поставки именно через белорусов», — заключил Пикин.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии изданию «Обозреватель» заявил, что так как Россия экспортирует почти 60% всего топлива на Украине, то в случае прекращения поставок это станет катастрофическим ударом для рынка.

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